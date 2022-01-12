Сургут, Югра, , 11:27 — REGNUM Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дела о самоубийстве двух медсестёр из Сургутской клинической травматологической больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Напомним, первый суицид совершила медсестра-анестезист Аяжан Т., второй произошёл в декабре — из жизни ушла медсестра из анестезиологии Ираида И. Проверка департамента здравоохранения оказалась безрезультатной. Мер по улучшению рабочего климата в коллективе принято не было, считают сотрудники больницы. Медперсонал отделения анестезиологии сургутской травматологии обратился с просьбой разобраться в причинах суицида сотрудниц в Центральный аппарат СКР.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенных следственных и проверочных мероприятиях. Ход расследования уголовного дела по факту смерти двух медсестёр поставлены на контроль в Центральном аппарате ведомства.

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