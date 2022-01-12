Лима, , 11:26 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо пожелал своему мексиканскому коллеге Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, который заболел COVID-19, скорейшего выздоровления. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

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«Выражаю наилучшие пожелания и желаю скорейшего выздоровления президенту Лопесу Обрадору», — написал Кастильо.

Также он пожелал мексиканскому лидеру, его семье и «братскому мексиканскому народу» много сил.