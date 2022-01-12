Чебоксары, 12 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело об убийстве, совершённом с особой жестокостью: у жертвы насчитали более 120 ножевых ранений. В преступлении обвинили его брата, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Фигурантом уголовного дела, которое расследовало следственное управление СКР по республике, стал 67-летний житель Москвы. По версии правоохранителей, убийство было совершено в ночь с 16 на 17 мая 2021 года в одном из частных домов в юго-западном районе Чебоксар.

По данным следствия, в тот день во время распития спиртных напитков между обвиняемым и его 59-летним братом возник конфликт, в ходе которого он напал на него с ножом. В надзорном ведомстве сообщают, что было нанесено 124 ножевых удара по различным частям тела, брат умер от кровопотери на месте преступления.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Дело будет рассматривать Верховный суд Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершили расследование уголовного дела о нападении с ножом на водителя маршрутки. Подозреваемую могут отправить лечиться в психический стационар.

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