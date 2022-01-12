Вашингтон, 12 января 2022, 11:24 — REGNUM Пьер Ружье, представитель рэпера Канье Уэста (Йе), прокомментировал информацию о желании артиста приехать в Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 11 января сообщил Rolling Stone.
Ружье опроверг ранние заявления соратника Уэста Амира Судана. По словам представителя рэпера, история является «полностью сфабрикованной».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Амир Судан в интервью Billboard заявил, что Канье Уэст планирует посетить Россию, дать концерт в Москве, а также встретиться с Владимиром Путиным. «Россия станет вторым домом для Йе. Он хочет посвятить ей много своего времени», — говорил Судан.
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