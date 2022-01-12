Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Пьер Ружье, представитель рэпера Канье Уэста (Йе), прокомментировал информацию о желании артиста приехать в Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 11 января сообщил Rolling Stone.

Канье Уэст (Йе) Скриншот с YouTube

Ружье опроверг ранние заявления соратника Уэста Амира Судана. По словам представителя рэпера, история является «полностью сфабрикованной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Амир Судан в интервью Billboard заявил, что Канье Уэст планирует посетить Россию, дать концерт в Москве, а также встретиться с Владимиром Путиным. «Россия станет вторым домом для Йе. Он хочет посвятить ей много своего времени», — говорил Судан.

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