Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:23 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре сотрудники уголовного розыска задержали троих местных жителей, которые совершали махинации с подложными проездными документами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

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В ходе следствия установлено, что 62-летний тренер по боксу спортивно-оздоровительного центра создал группу, занимавшуюся мошенничеством в особо крупном размере. С декабря 2017 года по апрель 2020 года он и двое подельников похищали деньги спортивной организации.

Тренер определил состав спортивной команды для якобы участия в выездных соревнованиях. При этом он знал, что никто никуда не поедет. Начисляемые в качестве аванса денежные средства на командировочные расходы он похищал.

В ОПГ мужчина привлек 46-летнюю и 42-летнего местных жителей.

Согласно распределенным ролям подельница, будучи агентом по бронированию и продаже авиабилетов, подделывала их на имена «командировочных». Другой участник группы изготавливал поддельные пригласительные от лица различных спортивных обществ, а также посадочные талоны, кассовые чеки, счета, подтверждающие оплату проездных документов и проживание в гостиницах.

Фигурантам удалось за всё время похитить более 27 млн рублей.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в коррупции заподозрена министр культуры и просвещения Ливии Мабрука Осман Оки.