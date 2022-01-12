Москва, 12 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Елена Проклова, ранее перенесшая инсульт, рассказала 12 января о своем состоянии.

Цитата из видео на YouTube Елена Проклова

«Спасибо большое за внимание вам всем. Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, все будет хорошо», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом 11 января стало известно, что актрису перевели из реанимации в общую палату, где врачи будут за ней наблюдать в течение нескольких недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что актриса Елена Проклова была госпитализирована в одну из московских больниц с инсультом.