12 января президент России Владимир Путин принял участие в торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры. В этот же день глава государства провёл совещание с членами правительства, основной темой которого стало обсуждение газификации в регионах, а также ситуация с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов. С основным докладом выступил вице-премьер Александр Новак. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

11:23 12.01.2022 Президент поздравит сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации с юбилеем и обозначит приоритетные задачи ведомства на будущее, сообщает пресс-служба Кремля.

11:24 12.01.2022 Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в России органов прокуратуры. В поздравлении, в частности, говорится: «Все прошедшие годы прокуратура выполняет высокую миссию — твёрдо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества. Сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в деятельность прокурорского корпуса, но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству. Сегодня прокуратура как единая, централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов. Координируя работу правоохранительных органов, она ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа. И конечно, важно жёстко пресекать любые попытки несоблюдения трудового и социального законодательства, оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан, помогать им добиваться справедливости в жизненных ситуациях. Уверен, вы и впредь будете достойно решать ответственные задачи на благо народа России».

11:27 12.01.2022 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения работников органов и организаций прокуратуры в честь юбилея надзорного ведомства. С Днем работника прокуратуры России коллектив поздравил глава ведомства Игорь Краснов, сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня мы отмечаем по-настоящему масштабное событие не только для прокуроров, но и всей страны — юбилей ведомства, которое вот уже 300 лет стоит на страже закона. По традиции в свой профессиональный праздник мы не только вспоминаем славную историю прокуратуры, но и говорим о результатах надзорной деятельности, оказавших существенное влияние на обеспечение законности, прав граждан, интересов общества и государства. Каждый из вас внес ощутимый вклад в решение этих задач, подтверждение чему его оценка на самом высоком уровне — президентом России подписаны указы и распоряжения о награждении 92 наиболее отличившихся работников прокуратуры государственными наградами, 26 руководителям присвоены высшие классные чины».

11:29 12.01.2022 Поздравление генерального прокурора России Игоря Краснова с Днем работника прокуратуры: «Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Сегодня мы отмечаем 300 лет со дня образования органов прокуратуры. 12 января 1722 года Именным Высочайшим Указом Петра Первого была учреждена прокуратура России. Абсолютно новый для нашего Отечества институт. Нельзя не отметить, что благодаря реформам Петра Великого Россия заявила о себе как о сильной державе на мировой арене. Прокуратура стала одним из драйверов петровских реформ, гарантом неукоснительного исполнения его указов. Мы с гордостью вспоминаем наших выдающихся предшественников, лучших профессионалов, настоящих патриотов своей страны. У нашего надзорного ведомства действительно замечательное наследие. Сегодня прежде всего хотел бы обратиться к тем, кто долгие годы его сохранял, — к нашим ветеранам. Именно вашими усилиями развивался прокурорский надзор. И я хочу заверить, что заложенное вами сохраняется и преумножается нынешним поколением прокурорских работников. Как не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан и страны в целом. И в этот праздничный день мне особенно приятно отметить, что заслуги работников прокуратуры достойно признаны и оценены на самом высоком государственном уровне. Сегодня органы прокуратуры являются надежной опорой российской государственности. Уверен, что, имея за плечами 300-летний опыт работы, прокуроры всегда будут стоять на страже закона и успешно решать поставленные задачи любого уровня сложности. Поздравляю с праздником! Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан!»

11:32 12.01.2022 Президент России Владимир Путин будет очно присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате.

11:33 12.01.2022 В торжественных мероприятиях по случаю 300-летнего юбилея принимают участие более 45 делегаций прокуратур других стран.

11:33 12.01.2022 Россия находится в преддверии новых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом 12 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Читайте подробнее: Путин: Россия находится в преддверии новых вспышек COVID-19

11:34 12.01.2022 Вечером 12 января в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт.

11:34 12.01.2022 Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поздравил коллектив с 300-летием прокуратуры России epp.genproc.gov.ru

11:41 12.01.2022 В преддверии празднования 300-летия прокуратуры генпрокурор РФ Игорь Краснов провел двухсторонние встречи с главами делегаций Монголии, Исламской Республики Иран, Белиза, Палестины, а также Боснии и Герцеговины, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 300-летнего юбилея прокуратуры России.

11:48 12.01.2022 Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит первое в наступившем году совещание с членами правительства Российской Федерации.

11:48 12.01.2022 Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может работать эффективнее других вакцин, заявил 12 января президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом: Путин заявил, что «Спутник V» может быть эффективнее других вакцин

11:49 12.01.2022 «У нас первая рабочая встреча в таком составе в наступившем году. Праздники, слава богу, постепенно заканчиваются и, как мы видим, проходят ровно, спокойно. Но жизнь, как известно, продолжается. И на повестке дня у нас сегодня вопрос, который волнует миллионы наших граждан, — это вопрос газификации. Выступит Новак Александр Валентинович, я попросил бы еще и Турчака Андрея Анатольевича высказаться по этим вопросам, поскольку «Единая Россия» занималась с самого начала этими проблемами», — сказал Путин.

11:56 12.01.2022 Путин на совещании с членами правительства призвал регионы готовиться к возможной вспышке штамма «Омикрон».

11:57 12.01.2022 «Нужно со всеми проработать и быть готовыми к удару этого вируса на новом его витке. Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться», — отметил президент РФ.

11:58 12.01.2022 Путин поручил активнее проводить углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом.

12:00 12.01.2022 В 2022 году заболеваемость COVID-19 в России пошла на спад. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По итогам первой недели 2022 года уровень заболеваемости COVID-19 в России составил 76,3 случая на 100 тыс. населения. Этот показатель на 19,4% ниже уровня, зафиксированного в последнюю неделю предыдущего года, отметила зампред правительства России. Читайте также: Голикова сообщила о резком снижении заболеваемости COVID-19

12:01 12.01.2022 Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Сейчас она смотрится как 8,4%.

12:01 12.01.2022 Углубленную послековидную диспансеризацию следует проводить активнее, заявил 12 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Подробности в материале: Путин поручил активнее проводить послековидную диспансеризацию

12:03 12.01.2022 Вице-премьер Новак сообщил, что уровень газификации России по итогам 2021 года составил 72%.

12:03 12.01.2022 Инвестиции в газификацию до 2025 года составят 800 млрд рублей — Новак.

12:08 12.01.2022 Регионам России поручено повысить показатели ПЦР-тестирования населения на коронавирус. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Вчера на координационном совете мы детально рассматривали вопрос тестирования, и председателем правительства было дано поручение всем регионам не только обеспечить нормативный уровень, но и превысить его», — сказала зампред правительства России. Об этом: В России планируют увеличить масштабы ПЦР-тестирования на COVID-19

12:09 12.01.2022 Пенсии в России необходимо проиндексировать на 8,6%, чтобы перекрыть инфляцию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 12 января в ходе совещания с правительством. Глава государства пояснил, что сейчас инфляция планируется на уровне 8,4%, поэтому проиндексировать пенсии нужно «с небольшим зазором» — на 8,6%. Он поручил правительству в ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решения. Читайте также: Путин поручил проиндексировать пенсии, перекрыв инфляцию

12:14 12.01.2022 Нагрузка на коечный фонд, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19, в России существенно снизилась. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Что касается нагрузки на коечный фонд. Под наблюдением находятся около 471,5 тыс. человек. Это в 2,9 раза ниже, чем в пик заболеваемости в ноябре 2021 года», — сказала Голикова. Подробности в материале: Число пациентов с COVID-19 в России снизилось почти в три раза

12:15 12.01.2022 Президент России Владимир Путин выразил благодарность своему южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафосе за допуск в страну российских вирусологов для изучения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом российский лидер заявил 12 января на совещании с правительством. По словам главы государства, решение о направлении специалистов в ЮАР было очень правильным. Об этом: Путин поблагодарил власти ЮАР за допуск российских вирусологов

12:16 12.01.2022 Президент России Владимир Путин выступил с предложением индексировать пенсии выше инфляции. На совещании с членами правительства 12 января он пояснил, что принятые ранее решение не смогли покрыть всех расходов. Президент отметил, что вопрос индексации пенсий важен для миллионов жителей страны. Подробности в материале: Путин предложил индексировать пенсии в России на 8,6%

12:23 12.01.2022 Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди жителей России превысил 63%. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Уровень коллективного иммунитета. На сегодняшний день в целом по стране он составляет 63,2%. В четырех регионах он превышает 80% и более», — сказала Голикова. Читайте также: Иммунитет к коронавирусу в России имеют почти две трети населения

12:27 12.01.2022 В Госдуме поддерживают предложение президента РФ проиндексировать пенсии на уровень 8,6%, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января. Читайте подробнее: В Госдуме назвали справедливым решение повысить пенсии на 8,6%

12:29 12.01.2022 У Российской Федерации есть примерно две недели до нового удара пандемии, заявил 12 января президент России Владимир Путин. «Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — сказал президент на совещании с правительством РФ после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой. Подробности в материале: Путин: у России есть две недели перед новым ударом пандемии

12:29 12.01.2022 В ряде регионов России отмечается особо низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, ситуация усугубляется еще и тем, что в этих субъектах ситуация не демонстрирует тенденции к улучшению. Об этом: В шести регионах России не растет коллективный иммунитет к COVID-19

12:34 12.01.2022 Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства. Цитата из видео. kremlin.ru

12:38 12.01.2022 В ряде регионов России отмечается тенденция к снижению показателя коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «За период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился», — сказала Голикова. Читайте подробнее: В 12 регионах России снизился коллективный иммунитет к COVID-19

12:43 12.01.2022 В России по итогам 2021 года уровень газификации составил 72%, заявил 12 января вице-премьер Александр Новак во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: Новак оценил уровень газификации России по итогам 2021 года

12:48 12.01.2022 Смертность от COVID-19 в России начала идти на спад. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «В целом по стране и в связи со снижением заболеваемости, и в связи с вакцинацией мы отмечаем снижение смертности», — сказала Голикова. Подробности в материале: В России снизилась смертность от COVID-19

12:50 12.01.2022 Уровень газификации населения по итогам 2021 года достиг 72%, сообщил 12 января вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства. «На сегодняшний день природный газом газифицировано 78 субъектов Российской Федерации. Уровень газификации населения по итогам 2021 года — 72%», — сказал вице-премьер. Читайте подробнее: Новак заявил, что уровень газификации населения достиг 72%

12:55 12.01.2022 В Госдуме допускают и надеются, что индексация пенсий на уровень выше инфляции может быть осуществлена с 1 января 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января. Подробности в материале: В Госдуме допустили индексацию пенсий на 8,6% постфактум с 1 января

13:05 12.01.2022 В России неизбежно произойдет новый рост заболеваемости COVID-19. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Причем новая волна коронавируса в России, скорее всего, будет вызвана распространением штамма «Омикрон». »Мы уже сейчас понимаем, что нового эпидемического подъема нам не избежать. Но наша задача — предпринять исчерпывающие меры по сдерживанию инфекции. На это направлен план действий, о котором правительство РФ докладывало в конце 2021 года. В конце декабря регионам был дан определённый набор поручений, который они реализовали или продолжают реализовывать», — сказала Голикова. Об этом: Голикова: новая волна пандемии начнется с Москвы

13:09 12.01.2022 Совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Цитата из видео. kremlin.ru

13:13 12.01.2022 Качество жизни миллионов граждан России зависит от реализации программы по догазификации, заявил 12 января президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Читайте подробнее: Путин: качество жизни миллионов граждан зависит от газификации

13:14 12.01.2022 Владимир Путин принял участие в торжественном заседании, посвящённом 300-летию российской прокуратуры. «Поздравляю вас со столь знаменательной вехой, с профессиональным праздником. Самые добрые слова, конечно, всем, для кого служение Закону и Отечеству стало делом жизни и судьбой, кто и в этот праздничный день ведёт приём граждан, реагирует на нарушения правопорядка, участвует в судебных заседаниях, защищает интересы людей, всего нашего общества», — сказал Путин.

13:15 12.01.2022 День работника прокуратуры России. epp.genproc.gov.ru

13:15 12.01.2022 Владимир Путин: «Без преувеличения, в 1722 году в государственной системе России было создано важное, значимое звено. Образованная Петром I прокуратура стала высшим надзорным органом страны. «Смотреть накрепко», — так именно писал Пётр в одном из своих указов, в которых определялся смысл и сам характер работы прокурора. Роль прокуратуры повышалась и в екатерининское время, в екатерининский период, и в ходе реформ Александра II. И это было полностью оправданно: прокуратура работала в нужном режиме, прокуроры контролировали работу ведущих государственных учреждений, оберегали интересы казны и поддерживали обвинение в судах. Без их вклада невозможно представить развитие отечественного законодательства и всей судебной системы. Имена таких выдающихся руководителей прокуратуры, как Павел Ягужинский, Александр Вяземский, Дмитрий Дашков вошли в историю России. Они задали те образцы, на которые равнялись многие поколения работников ведомства. Мы помним и о том, что лучшие сотрудники прокуратуры после революционных потрясений ХХ века, в трагический период массовых репрессий сберегли и свою профессиональную честь, и доброе имя, разделили со многими нашими людьми, со многими гражданами, со всем народом тяжелейшие испытания. В годы Великой Отечественной войны работники прокуратуры самоотверженно выполняли свой долг на фронте и в тылу. Неоценим вклад советских прокуроров во главе с Романом Андреевичем Руденко в осуждение нацистских преступников и их чудовищной идеологии. Решения, выработанные по итогам беспрецедентного в истории Нюрнбергского процесса, легли в основу многих норм международного права, знаковых документов Организации Объединённых Наций». Источник: пресс-служба Кремля

13:17 12.01.2022 Привёл Владимир Путин ряд цифр: «За прошедшие десятилетия только в рамках общего надзора за исполнением законов прокуроры ежегодно выявляют и пресекают порядка четырёх миллионов нарушений закона, восстанавливают права людей, добились возвращения в федеральный бюджет миллиардов рублей. Всё это значимые показатели для страны».

13:18 12.01.2022 «В своей работе прокуроры должны ориентироваться прежде всего на запросы людей, на решение тех проблем, которые волнуют их больше всего. В прошлом году число обращений граждан в органы прокуратуры составило около пяти миллионов, а это значит, что люди видят и ценят ваши усилия, и важно оправдать это доверие», — подчеркнул Путин, отметив, что «прежде всего, нужно быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан, добиваться своевременных и в полном объёме выплат зарплат, положенных пособий, компенсаций и так далее, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь».

13:21 12.01.2022 Противодействие коррупции, экстремизму и другим видам преступлений является приоритетной задачей прокуратуры, необходимо эффективнее использовать представленные широкие полномочия на всех этапах. Об этом 12 января сообщил президент России Владимир Путин в ходе торжественного заседания, посвященного 300-летию со дня образования органов прокуратуры. Читайте также: Путин назвал приоритетные задачи прокуратуры

13:25 12.01.2022 Президент России Владимир Путин 12 января поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры. Глава государства напомнил, что сегодня отмечается историческая дата — 300-летие образования российской прокуратуры. Подробности в материале: Путин поздравил сотрудников прокуратуры с 300-летием её создания

13:43 12.01.2022 После индексации на уровень выше инфляции средняя пенсия в России может вырасти на 1,4 тыс. рублей, считает член Совфеда Елена Бибикова. Читайте также: Средняя пенсия в России может вырасти на 1,4 тыс. рублей

13:58 12.01.2022 Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил об индексации пенсии выше инфляции. Цитата из видео. kremlin.ru

14:02 12.01.2022 В своём выступлении на торжественном собрании по случаю 300-летия прокуратуры Владимир Путин отметил: «…летом 2021 года Генеральная прокуратура наделена новыми важными полномочиями. Имею в виду представительство интересов нашей страны в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах. Фактически это создаёт дополнительные механизмы защиты интересов России и прав наших граждан. Очень рассчитываю, что прокуроры будут вести такую работу на самом высоком профессиональном уровне».

14:05 12.01.2022 Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел двусторонние встречи с главами делегаций Исламской Республики Иран, Белиза, Палестины, а также Боснии и Герцеговины. epp.genproc.gov.ru

14:25 12.01.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил тесное взаимодействие депутатов и органов прокуратуры по защите прав граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января. Читайте также: Володин отметил поддержку прокуроров в защите прав граждан

14:39 12.01.2022 Первый вице-спикер СФ Андрей Турчак на совещании президента России с членами правительства 12 января заявил, что региональные штабы по газификации должны возглавить главы субъектов. Он отметил главную задачу, поставленную главой государства, — подключить до конца этого года всех желающих по программе социальной догазификации. По его словам, средняя по стране стоимость оборудования и работ по участку сейчас составляет 94 тысячи рублей. «Мы внимательно следим, чтобы эта сумма держалась примерно на таком уровне. Для некоторых категорий граждан даже минимальная стоимость котла и прокладки сетей по участку неподъемна. Прежде всего речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, инвалидах, малоимущих, многодетных семьях, одиноких пожилых гражданах», — сказал законодатель. «Сегодня уже в 63 регионах эти категории могут воспользоваться субсидиями, сертификатами или льготными кредитами. Ещё полгода назад такие меры поддержки действовали в немногим более 30 субъектах. Договорились, что уже в ходе этой парламентской сессии оставшиеся регионы примут у себя соответствующие решения», — отметил Турчак.

14:40 12.01.2022 Первый вице-спикер СФ указал на еще одну важную проблему, связанную с газом. «У нас практически во всех городах есть монументы, где горит Вечный огонь. Так мы отдаём дань памяти участникам Великой Отечественной войны. Газ на такие комплексы поставляется как группой компаний «Газпром», так и независимыми поставщиками. Однако порядок работы Вечного огня четко не определен. Уже несколько раз были случаи отключения за долги или из-за задержки в оплате со стороны местных властей огонь был потушен. В ручном режиме мы эти проблемы оперативно решали. Однако очевидно, что требуется системное решение», — проинформировал Турчак. Он предложил на нормативно-правовом уровне утвердить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования таких монументов. «С Газпромом такой подход согласован», — уточнил первый вице-спикер СФ.

14:41 12.01.2022 Андрей Турчак выступает на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Цитата из видео. kremlin.ru

15:11 12.01.2022 В 2021 году участие правительства в законодательном процессе являлось одним из приоритетных. Президент по итогам года подписал 505 принятых федеральных законов. 289 из них или 57% — это законы, которые приняты по инициативе правительства России, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он также отметил, что все законодательные инициативы правительства базируются на реальных нуждах людей.

15:45 12.01.2022 Совещание у президента России с членами правительства. government.ru

16:54 12.01.2022 Среди важных законодательных решений вице-премьер Дмитрий Григоренко назвал повышение МРОТ чуть более чем на тысячу рублей — с 12 792 рублей до 13 890. Он отметил, что также был принят важный закон, направленный на решение вопросов защиты прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода пенсионных накоплений из одного государственного пенсионного фонда в другой.

18:04 12.01.2022 Индексация пенсий выше уровня инфляции — важное социальное решение в логике обновлённой Конституции страны, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). «Поручения главы государства всегда актуализируют дальнейшее развитие социальной политики и поддержки граждан. Решение об индексации пенсий выше инфляции ещё раз подтверждает важнейшие качественные достижения России как социального государства», — отметила Яровая.

18:12 12.01.2022 Полного локдауна на фоне штамма «Омикрон» в России не будет, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме не ждут полного локдауна из-за «Омикрона»

19:06 12.01.2022 kremlin.ru. Совещание с членами правительства (в режиме видеоконференции).