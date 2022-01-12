Санкт-Петербург, 12 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга подтвердили информацию СМИ о предстоящей реорганизации целого ряда управлений аппарата Заксобрания, сопровождаемой увольнением многих сотрудников. Однако уточнили, что речь идет о пяти подразделениях, а не о шести, как предполагали медиа.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«В Законодательном Собрании планируется реорганизация следующих структурных подразделений: Управление по информации и общественным связям, Управление организационного обеспечения, Управление по приему граждан — Приёмная ЗакСа, Управление документационного обеспечения, Управление материально-технического обеспечения», — сообщила журналистам 12 января начальник Управление по информации и общественным связям (пресс-служба Заксобрания) Елена Гаврищук.

«Сотрудники этих управлений получили уведомления о предстоящем изменении условий труда или сокращении», — добавила Гаврищук.

По данным прессы, сама она также получила уведомление об увольнении. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Наблюдатели связывают реорганизацию и массовые увольнения со стремлением действующего руководства Заксобрания избавиться от сотрудников и руководителей аппарата, которые были подобраны и назначены лично экс-председателем Заксобрания Вячеславом Макаровым.