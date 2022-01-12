Амурская область, 12 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Две девушки в Амурской области нарисовали баллончиком на заборе женского монастыря в селе Среднебелая кресты и звёзды. Амурчанки задержаны сотрудниками управления МВД по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Http://pereslavl-eparhia.ru Никитский монастырь

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Идея изобразить на белом заборе красные и чёрные символы пришла 29-летней жительнице Приамурья. Вместе с ней в вандализме участвовала её 15-летняя племянница. Обе они признались в содеянном. Идеи для «рисунков» девушки почерпнули из интернета.

В отношении женщины 29 лет возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». За поступок несовершеннолетней девушки будут отвечать её родители.

как сообщало ИА REGNUM, в Туве нашли подростков, 2 января повредивших стелу «Я люблю Кызыл». Видеозапись акта вандализма сделали сами подростки.