Москва, , 11:21 — REGNUM Жители России чаще всего в подарок на Новый год получали от родственников и друзей конфеты, спиртные напитки, деликатесы (30%). Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного 12 января ВЦИОМ.

Подарки pexels

Парфюмерию, косметику, бижутерию в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год получили 22% опрошенных, деньги — 15%, одежду, обувь — 14%, сувениры (авторучки, блокноты, портмоне) — 13%, мобильный телефон, смартфон или другие гаджеты — 7%.

Подарили на Новый год бытовые приборы (чайник, утюг, кофеварка) 11% респондентов, подарочный сертификат — 6%) ювелирные изделия — 5%. Никаких новогодних подарков не получили 18% участников опроса.

Телефонный опрос проведен 10 января 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, средние расходы жителей России на празднование Нового 2022 года выросли по сравнению с 2020 годом на четверть.

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