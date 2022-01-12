Казань, , 11:22 — REGNUM В Татарии во время зимних каникул работали загородные учреждения и лагеря дневного пребывания. Поправить здоровье в первые дни 2022 года смогли более 6 тыс. детей, сообщает министерство по делам молодежи РТ.

Дети. Зима ivabalk

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Каникулы в 39 загородных оздоровительных учреждениях провели более 4 тыс. ребят, около 2 тыс. — в 75 лагерях дневного пребывания. Лагеря проводились по спортивным, творческим, образовательным, военно-патриотическим и другим направлениям. Всего программу зимнего детского отдыха реализовали в республике более 160 организаций.

К работе в лагерях допускались только те сотрудники, которые прошли вакцинацию и предоставили информацию о наличии антител к COVID-19. Также была организована ежедневная двукратная термометрия персонала и детей, запрещался выезд ребят в течение смены и массовые мероприятия, в том числе родительские дни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в новогодние праздники работали более 300 гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха. Пик наплыва гостей пришелся на первые числа января.

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