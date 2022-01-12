Красноярск, 12 января 2022, 11:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 25 пациентов с коронавирусом, сообщили 12 января в федеральном оперативном штабе.
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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае скончался уже 9001 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 234 носителя коронавируса, выздоровели 239 человек.
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