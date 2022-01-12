Дохук, Ирак, 12 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Военные самолёты ВВС Турции нанесли серию авиаударов в окрестностях города Дохук в Иракском Курдистане. Об этом 12 января сообщает телеканал Kurdistan 24.

Defenseimagery.mil Самолёт F-16 ВВС Турции

По данным журналистов, целью рейдов стали позиции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

Отмечается, что под удар попали базы курдов на горе Матин в нескольких километрах от деревень Саркали и Кухарз в районе Амадия, к северу от Дахука.

Местные СМИ сообщают, что удары стали ответом на серию недавних нападений на конвои турецкой армии, организованные курдскими партизанами в северных районах Ирака и Сирии. В Анкаре заявили о готовности продолжать военную операцию в регионе до полного уничтожения РПК и других группировок.