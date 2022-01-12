Кемь, Карелия, , 11:57 — REGNUM Глава Кемского района Республики Карелия Дмитрий Петров написал заявление об увольнении, после того как в администрации была проведена проверка. Главу обвинили в неэффективной работе. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Экс-глава Кемского муниципального района Карелии Петров Дмитрий Александрович. Kemrk.ru

О том, что Петров покидает пост, стало известно накануне вечером. О своем решении глава района написал на своей странице в социальной сети, но пообещал позже дополнить свое сообщение. Однако вскоре отставку Петрова прокомментировали в администрации республики.

«Проверка, которую поручил провести глава Карелии, подтвердила факты неэффективного исполнения главой района своих полномочий. В результате Дмитрий Петров написал заявление о сложении полномочий, — пояснили в пресс-службе правительства Карелии.

Также в сообщении говорится, что проверка была начата в декабре 2021 года, после того как жители Кеми и Рабочеостровска неоднократно обращались с жалобами на перебои с водоснабжением в домах. До рассмотрения Советом Кемского муниципального района вопроса о назначении исполняющего обязанности главы администрации его полномочия исполняет заместитель главы администрации Светлана Долинина.

Добавим, что решение об отставке Петрова многие жители района не поддержали. Под постами в официальной группе района и на личной странице Петрова десятки пользователей социальной сети высказали свое разочарование.

«Очень жаль. И очень обидно, что принимаются политические решения, в угоду «нытикам». Вместо того, чтоб помочь финансами руководство Карелии грозит пальчиком: «Ай-ай, как же Вы не досмотрели!!! «Спасибо Вам за работу и дай Вам бог мудрости и терпения!», — написал бывшему главе района местный житель Александр Е.

«Печально, хорошие люди нужны в руководстве», — отметил Михаил С.

«Случай, когда действительно жаль», — добавила Елена Р.

«Негатив уберите. а тот кто делает отчёт главе Карелии — нашёл козла отпущения ((это печально… его самого надо», — подытожила Евгений Л.