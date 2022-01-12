Пермь, 12 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2022 году школы десяти муниципальных образований обновят мастерские для мальчиков. На 3,5 млн рублей будет закуплено современное оборудование. Об этом 12 января на заседании краевого правительства сообщила министр образования Прикамья Раиса Кассина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

В 2022 году отобрано десять школ, а с 2023 года по 15 школ будут системно обновлять материально-техническую базу мастерских. «Это очень дорогостоящее мероприятие. Практически 40 лет подобного обновления в школах не было. Те станки, на которых работают школьники, давно не соответствуют современности», — отметила глава миробра.

Кассина заострила внимание на том, что подобных проектов в России нет. Муниципалитеты региона активно подают заявки на обновление школьных мастерских, в том числе и не 2023 год.