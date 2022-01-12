Москва, 12 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM началось заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз».

Иван Шилов ИА REGNUM «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз»

Вопросы для обсуждения:

Презентация IX рейтинга эффективности управления в субъектах РФ в 2021 году. Качество управления: где растёт, где падает? Влияние пандемии на эффективность управления в регионах. Кремль и эффективность регионального менеджмента: новые критерии оценки. Итоги парламентских выборов и эффективность управления. Региональные элиты и их влияние на систему управления. Влияние эффективности управления на протестные настроения.

В заседании принимают участие:

Журавлев Дмитрий Анатольевич

генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук

Гращенков Илья Александрович

президент Фонда «Центр Развития Региональной Политики»

Еловский Дмитрий Сергеевич

генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»

Загребной Юрий Леонтьевич

Главный редактор ИА «Моссовет»

Казанков Григорий Михайлович

политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова, президент РАПК

Климанов Владимир Викторович

директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук

Максимов Андрей Альбертович

руководитель компании «Максимов консалтинг»

Марков Сергей Александрович

директор Института политических исследований

Минтусов Игорь Евгеньевич

президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»

Орлов Дмитрий Иванович

председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», кандидат исторических наук

Туровский Ростислав Феликсович

вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук

Ханас Пётр Дмитриевич

политтехнолог

Шаповалов Владимир Леонидович

заместитель директора Института истории и политики МПГУ

На YouTube-канале ИА REGNUM ведётся прямая трансляция мероприятия.