Кабул, , 11:17 — REGNUM Сотрудники отдела разведки и культуры афганской провинции Баглан сообщили, что в провинции убит инженер цементного завода Гора.

Убийство Jo Naylor

Как сообщает «8 Собх», жертву звали Азиз. Он был жителем Данде-Шахабуддин в Баглане. Он был убит неизвестным 11 января в местности Хусейн близ Пуле-Хумри.

Источники в службе безопасности добавили, что мотивы убийства неясны, но в связи с этим делом один человек был арестован.

Стоит отметить, что в последние дни в Баглане увеличилось количество убийств при загадочных обстоятельствах.