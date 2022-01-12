Цифровая трансформация обойдётся Курской области в 636 млн рублей
Курск, 12 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Курской области разработали и утвердили программу цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления на 2022−2024 годы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в программе предусмотрено финансирование 75 проектов из стратегии цифровой трансформации. Общий объём финансирования на три года составит около 636,5 млн рублей.
Цифровизация должна затронуть 15 отраслей. До 95% увеличится доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде. Поиск работы и подбор работников будут осуществляться через единую цифровую платформу «Работа в России». Заработает информационная система «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами», а учащихся и педагогов подключат к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.
Почти у 85% курян должны появиться электронные медицинские карты, доступные через Госуслуги, все станции скорой медицинской помощи будут подключены к единой электронной диспетчерской системе.
Жители многоквартирных домов смогут участвовать в общих собраниях через электронное голосование. Коммунальные услуги можно будет оплачивать онлайн, все диспетчерские службы муниципальных районов и городских округов подключат к единой системе мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ.
Будет создана Единая система сопровождения и поддержки региональных инвестпроектов. В цифровой формат также переведут информационное взаимодействие органов Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.