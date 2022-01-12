Вашингтон, 12 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 12 января сообщается на сайте лиги.

Nhl.com Никита Кучеров

Кучеров оформил хет-трик в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:1). На его счету три заброшенные шайбы. При этом провёл всего третий матч после длительного восстановления от травмы.

Второй звездой стал нападающий «Флорида Пантерз» Сэм Райнхарт, на счету которого две шайбы и результативная передача в игре с «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

Третьей звездой признан форвард «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн, который сделал дубль во встрече с «Колорадо Эвеланш» (5:4).