Бухарест, , 11:16 — REGNUM Полиция румынской столицы задержала администратора Художественной галереи Бухареста (ХГБ) по обвинению в хищении и продаже раритетных картин, выставленных в экспозиционных залах структуры. Об этом 12 января сообщил бухарестский телеканал Digi24 со ссылкой на свои источники.

Бухарест seisdeagosto

Как утверждают эксперты, в списке украденных полотен — работы известных художников Штефана Лучиана, Николае Григореску и Николае Тоницы, являющихся основоположниками румынской школы живописи.

По предварительным данным, общий ущерб, нанесенный Галерее, составляет 230 тысяч евро.

Предполагается, что похищенные произведения были вывезены за пределы Румынии. Ведется следствие. Если вина подозреваемого сотрудника ХГБ будет доказана полностью, ему грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.