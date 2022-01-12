Ставрополь, , 11:14 — REGNUM В Ставропольском крае идет подготовка к началу иммунизации против коронавируса детей и подростков. В поликлиниках идет запись желающих, формируются списки, пишет «КП-Ставрополь».

Вакцинация NIAID

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"На педиатрических участках поликлиник ведется формирование списков детей, желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Прикрепленные к школам медработники проводят среди родителей разъяснительную работу о необходимости вакцинации, собирают бланки добровольного согласия на прививку», — пишет издание.

Напомним, согласно принятым нормам, детям с 12 до 14 лет добровольное согласие подписывают родители, а с 15 лет подросток может самостоятельно принимать решение о вакцинации.

Для начала прививочной кампании детей в крае разрабатываются проекты приказов и составы прививочных бригад. Вакцинацию можно будет получить и в стационарных пунктах при поликлиниках, и в школьных коллективах, куда будут выезжать мобильные бригады.

Напомним, в России зарегистрирована вакцина от коронавируса для подростков 12−17 лет «Спутник М».

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