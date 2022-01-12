Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Газета The Guardian в редакционной статье от 11 января обратилась к проблеме «недостаточной» гуманитарной помощи Афганистану и ее последствиям для международного сообщества.

«Одни деньги могут временно решить проблему», — написал главный редактор газеты, имея в виду усилия ООН по сбору и привлечению 5 миллиардов долларов для предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане.

Газета цитирует сообщения международных организаций о том, что 95% афганцев не имеют доступа к достаточному питанию, и что этой зимой один миллион детей рискует умереть от недоедания. The Guardian прогнозирует, что этой зимой ситуация в Афганистане ухудшится.

Издание пишет, что экономика Афганистана рухнула с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль, и, по словам эксперта ООН, ни одна современная экономика не испытывала такого внезапного потрясения.

По данным Guardian, при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан за одну ночь потерял 43% своего валового внутреннего продукта. Таким образом, прекращение помощи, безработица и политические перемены вызвали рост цен на основные товары.

The Guardian отмечает, что гуманитарная помощь необходима, но ее недостаточно. Также указывается, что, несмотря на приверженность США и Европы делу помощи Афганистану, без эффективной финансовой системы предотвратить катастрофу не удастся.

The Guardian сообщает, что высвобождение активов Центрального банка Афганистана на сумму 10 миллиардов долларов является сложной проблемой и, похоже, это не произойдет в ближайшее время. Также подчёркивается, что без серьезных усилий по укреплению экономики Афганистана последствия ее коллапса не минуют и другие страны.

Касаясь угрозы, исходящей от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), газета отмечает, что существует опасность расширения группировкой своей деятельности и производства наркотиков в Афганистане. Население будет продолжать бежать, а потери от голода будут ужасающими.

The Guardian пишет, что большая ответственность лежит на Соединенных Штатах, и международное сообщество должно понять безотлагательность помощи афганскому народу.