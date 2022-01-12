Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1659 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 147 случаев больше, чем сутками ранее. Обновлёнными данными 12 января поделился федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Петербурге уже третьи сутки подряд растет суточная заболеваемость ковидом. Еще неделю назад она составляла менее 1300 случаев в сутки, а сейчас уже превысила отметку в 1600 случаев.

За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса, как основной причины смерти, скончались 55 человек, что на 11 человек меньше, чем за предыдущие сутки. Показатель смертности опустился за сутки ниже среднего значения за последние две недели. Летальность болезни в регионе составляет 3,3%.

От ковида за последние сутки в Петербурге выздоровели 2468 человек. Это на 108 человек меньше, чем этот же показатель за 10 января. В Петербурге двое суток подряд после окончания новогодних каникул держатся высокие показатели выздоровления.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 868 687 случаев заражения COVID-19. От коронавируса кончались 28 753 человек, а выздоровели — 814 079 человек.

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