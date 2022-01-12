Москва, , 11:12 — REGNUM Средние расходы жителей России на празднование Нового 2022 года выросли по сравнению с 2020 годом на четверть. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного 12 января ВЦИОМ.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так в 2022 году на празднование Нового года граждане в среднем потратили 22 тыс. 802 рубля — на 25% больше, чем в 2021 году. Год назад расходы составили 17 тыс. 161 рубль.

Из суммы 22 тыс. 802 рубля на новогодний стол ушло в среднем 7 тыс. 643 рубля, а на подарки друзьям и близким — 8 тыс. 458 рублей.

Опрос по телефону проведен 10 января 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, удовлетворены тем, как провели новогодние каникулы в 2022 году 78% жителей России. Не удовлетворены 20%.

Читайте подробнее: Жители России рассказали, как провели новогодние каникулы