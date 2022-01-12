Багдад, 12 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Теракт произошёл на пути следования колонны армии США в Ираке. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq.

По данным журналистов, две мины взорвались в тот момент, когда транспорт, перевозивший строительные материалы для одной из баз США, следовал между районами Махмудия и Юсуфия.

Отмечается, что в результате инцидента несколько грузовых автомобилей получили повреждения. О потерях среди американских военных или вспомогательного персонала армии США не сообщалось.

В Пентагоне обвиняют в нападениях вооружённые группировки мусульман-шиитов, поддерживаемых Ираном.