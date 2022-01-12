Якутск, 12 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Проект возведения мостового перехода через реку Вилюй в Якутии одобрен Главгосэкспертизой России. Он соединит труднодоступные территории республики и Иркутской области с сетью федеральных дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Mintrans.ru Мост

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Когда мост будет построен, он также сделает возможным регулярное круглогодичное движение транспорта по автодороге «Вилюй» и обеспечит подъезды не только к крупным городам, но и к месторождениям углеводорода и калийных солей.

Протяжённость новой дороги вместе с мостом составит почти 23 км. Мост будет возведён не только через реку Вилюй, но и через Мээнэкэн. Построены также будут скотопрогоны для пропуска животных, водопропускные трубы и площадка отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, переход планируют строить на 660 километре одноимённой республиканской автодороги. Всего для создания круглогодичного автомобильного сообщения по Якутии необходимо будет построить три моста — через реки Лена, Вилюй и Алдан, заявлял ранее глава Якутии Айсен Николаев.