Москва, 12 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Наиболее значимым трендом рынка в 2021 году в сфере международных автоперевозок стало ускоренное развитие направления поставок продукции из Китая в Россию и страны ЕС. При этом, несмотря на коронавирусные ограничения и очереди на пограничных переходах, объем перевозок по этому маршруту скорее всего будет расти. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель направления международных автоперевозок компании Kuehne+Nagel в России Иван Головко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автоперевозки

«Ещё одной тенденцией этого года стал кадровый голод в отрасли. Водителей не хватает во многих странах, в том числе и в России. Это связано с тем, что опытные работники уходят на пенсию или переходят в отрасли с более комфортными условиями труда, а молодые не спешат осваивать профессию, — пояснил эксперт. — Также в 2021 году во всем мире прочно закрепился долгосрочный тренд на декарбонизацию перевозок и продвижение ESG-повестки».

По его словам, номенклатура перевозимых грузов серьезно не изменилась. Однако, он обратил внимание, что на границе с Китаем в очередях скопилось большое количество автотранспорта и на рынке образовался дефицит свободных грузовиков, поэтому российские компании-экспортёры начали обращаться за вывозом продукции не к перевозчикам, а к логистическим провайдерам. «Причем мы видим, что растет экспорт не сырьевой продукции, а готовых изделий. Наши экспортеры пока медленно, но верно осваивают западные маркетплейсы, и мы им в этом помогаем», — отметил Головко.

Что касается тарифов, то их уровень до августа-сентября 2021 года был относительно стабильным, но потом ставки начали сильно расти. Причинами стали не только сезонные колебания и нехватка разрешительных документов на осуществление грузоперевозок, но и сложности на границе с Китаем и на белорусско-польских погранпереходах.

«В 2022 году на отрасль международных автомобильных перевозок продолжит оказывать влияние повышение тарифов, что вызвано целым рядом факторов: инфляцией, дефицитом новых грузовых автомобилей, ростом цен на топливо, нехваткой водителей и так далее. Кроме того, традиционно большой объем поставок накануне Нового года и Рождества спровоцировал дефицит емкостей на рынке и сбои в цепочках поставок», — добавил эксперт.