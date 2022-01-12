Москва, 12 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В России по данным за 2020 год разброс показателя продолжительности жизни граждан составляет от 65,8 до 81,5 лет. Об этом сообщается на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава РФ.

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«По данным за 2020 год, в России разброс показателя продолжительности жизни по субъектам РФ составляет почти 16 лет — от 65,8 до 81,5 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные получены благодаря разработанному ФГБУ «ЦЭККМП» инструменту оперативного мониторинга и анализа показателя «потерянные годы жизни» по основным классам заболеваний (причин смерти), включая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что снижение продолжительности жизни в России из-за пандемии коронавируса с 71,5 до 70,1 года не может не вызывать беспокойство.

При этом российский лидер отметил, что такое снижение продолжительности жизни является одним из последствий пандемии коронавирусной инфекции.

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