Надеждинский район, Приморский край, , 13:26 — REGNUM Самую редкую кошку планеты, дальневосточного леопарда, впервые зафиксировали фотоловушки в Надеждинском районе Приморского края. Краснокнижный хищник пересёк Транссибирскую магистраль и вышел в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине. Видео с хищной кошкой опубликовали в WWF России.

Дальневосточный леопард за Трассибом Пресс-служба WWF России

«Появление в кадре леопарда за Транссибом — это, скорее, не сенсация, а закономерность. Перемещения животных через железнодорожное полотно и автомагистрали в районе Хасана фиксировались и фиксируются. Конечно, крупные территориальные хищники при росте численности не могут жить как «селёдки в бочке» в пределах узкой полоски юго-западного Приморья. Они естественно расселяются и в Китай, и на северо-запад, и, как сейчас, — в историческую часть их обитания в южном Сихотэ-Алине. Возможно, животное-пионер двинется дальше и задержалось временно в охотхозяйстве «Северная» из-за достаточно благоприятных условий обитания. Сейчас важно понять, куда животное может двинуться, чтобы обеспечить его охрану. Важно также разобраться, какой из «лео» вышел за «периметр», — сообщил Павел Фоменко, главный координатор отдела Амурского филиала WWF России.

На кадрах с фотоловушек фотографа установленных в охотхозяйстве «Северная», запечатлён здоровый крупный самец леопарда, который активно метит территорию. Так как фиксация произошла несколько раз за короткое время, специалисты предположили, что животное находилось недалеко от своей добычи. В ближайшие дни января планируется обследование этой территории для сбора дополнительной научной информации.

Видео леопарда передано в Минлесхоз Приморья и в национальный парк «Земля леопарда» для идентификации этой особи по рисунку пятен на шкуре (узор пятен у каждого леопарда индивидуален, как отпечатки пальцев у человека) с помощью базы данных, которая ведётся в этом учреждении», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе WWF России.

На всей планете обитает всего около 110 особей дальневосточного леопарда. Ключевые места обитания: территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем, в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов, и небольшой участок Северной Кореи.

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