* талибами — запрещённая в России организация

Тегеран, , 11:18 — REGNUM Иран готов выступить посредником в межафганском диалоге с участием радикалов, пришедших к власти в Афганистане, и сил сопротивления, а также подключить к нему другие страны. Об этом пишет 12 января афганская газета «Хашт-э субх» со ссылкой на источники в Тегеране.

Тегеран ninara

Издание отмечает, что Тегеран пока неофициально готовит диалог между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления. В Иране готовы помочь не только продуктивным переговорам этих сторон, но и организовать их встречи с другими афганскими политическими силами.

В дальнейшем, сообщают источники, Иран рассчитывает на подключение к диалогу заинтересованных стран, включая Россию, Китай, Пакистан и Турцию. Пока диалог между радикалами и афганским сопротивлением развивается медленно, и замысел Тегерана носит теоретический характер.

Как сообщало ИА REGNUM, легитимность правительства, сформированного «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осенью 2021 года в Афганистане, пока не признала ни одна страна.

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