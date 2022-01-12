Москва, , 11:08 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 17 946 случаев. Об этом 12 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный прирост продолжает расти. Днём ранее в РФ зафиксировано 17 525 заражений. Всего за период пандемии зафиксировано 10 702 150 заражений, уточнили в штабе.

Среди регионов больше всего новых случаев в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659) и Подмосковье (1238). Также среди лидеров Ростовская и Свердловская области.