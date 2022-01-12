Рабочий посёлок Чегдомын, Хабаровский край, , 11:07 — REGNUM В полицию Верхнебуреинского района обратился местный житель с заявлением о хищении большегруза, которое принадлежит одному из предприятий поселка Чегдомын. Неизвестные похитили автомобиль ночью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

«КамАЗ» Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе розыска сотрудники полиции обнаружили похищенный «КамАЗ» вблизи реки Ягдынья, в 74 км от места хищения.

Позже был задержан подозреваемый — им оказался один из работников предприятия.

Установлено, что мужчина находился на территории автобазы и имел запасной ключ от «КамАЗа». По словам задержанного, он решил покататься. Приехав на берег реки, мужчина испугался ответственности и решил возвращаться на работу пешком.

Расследование уголовного дела, возбужденного за неправомерное завладение автомобилем без цели его хищения, окончено и направлено в суд. Любителю чужого имущества грозит лишение свободы до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, школьный микроавтобус, брошенный в сугробе, обнаружили на обочине дороги в одном из сёл Иловлинского района Волгоградской области. По горячим следам удалось установить угонщика — мужчина спал в другом автомобиле, который также планировал угнать.