Москва, 12 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Мировой экономике хватит запаса прочности для того, чтобы пережить 2022 год без кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Dan Smith Здание ФРС США

«Причины возможного экономического кризиса в мире я бы связал с неразрешимой дилеммой — рост инфляции и рост долга. Мировая экономика и фондовые рынки нуждаются в новых инъекциях ликвидности, но «свежие» деньги практически перестали стимулировать реальный экономический рост, спровоцировав инфляционное цунами, — сказал Ордов. — Рекорды инфляции в Европе за последние 30 лет и в США за последние 40 лет неслучайны и нетипичны. Ограничить рост долга для целей снижения инфляционного давления возможно, но это приведет к резкому снижению жизненного уровня в развитых экономиках».

А вот инфляция, как пояснил Ордов, замечательный и давно известный способ «сжигания» долга, который заметно обесценивается в условиях высокой инфляции.

«Несмотря на озабоченность представителей ФРС США продолжающимся ростом инфляции, возможно, эти финансовые шулеры предпочтут крутить наперстки инструментов монетарной политики, но де-факто не оказывая сильного влияния на инфляцию. Это опасные эксперименты, но запас прочности в мировой экономике пока сохраняется, и 2022 год будет турбулентным, но экономический кризис маловероятен», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, грозит ли РФ экономический кризис.