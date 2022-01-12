12 января 2022 | Время чтения 4 мин

Баку может попытаться конвертировать созданный им внутренний механизм межрелигиозного сотрудничества во внешнюю политику, чтобы показать Ватикану и всему миру, что Азербайджан настроен в Закавказье миролюбиво и не собирается притеснять христианские меньшинства. Получится ли?

Станислав Стремидловский, , 11:33 — REGNUM Представительная делегация глав религиозных общин Азербайджана отправляется сегодня, 12 января, с визитом в Ватикан. Возглавляет ее председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу УМК, в состав делегации входят глава общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, архимандрит Алексий Никоноров и апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете. «Визит руководителей религиозных конфессий Азербайджана, осуществляемый по официальному приглашению папы Римского Франциска, открывает новые возможности и перспективы в области межрелигиозного диалога и сотрудничества в контексте расширения отношений между Святым престолом и Азербайджаном», — пишет издание. Запланированы встречи членов делегации с понтификом, а также с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, главой Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Аюсо. В ходе переговоров «предусмотрено детальное обсуждение проделанной работы по восстановлению религиозно-духовного наследия, реконструкции мечетей, церквей и храмов на освобожденных землях Азербайджана, обмен мнениями о реалиях и мультикультуральном образе жизни Азербайджана».

Напомним, что «расширению отношений» между Баку и Ватиканом новый импульс был дан в октябре прошлого года, когда азербайджанские власти объявили об открытии посольства республики при Святом престоле в Риме (ранее дипломатические сношения поддерживались из Парижа). В ноябре посол Азербайджана во Франции и при Святом престоле Рахман Мустафаев побывал в Ватикане. Он провел пресс-конференцию, где сделал интригующее заявление. Как сообщало итальянское издание Faro di Roma, посол подчеркнул, что «мирный договор между Азербайджаном и Арменией станет ответом на все проблемы в Кавказском регионе». Прежде всего Баку намерен «определить границы и подписать мирное соглашение». По словам Мустафаева, «Армения подала позитивные сигналы, и нам нужны эти сигналы и на международном уровне. Мы должны послать позитивный сигнал, и я также попросил Ватикан выразить свое мнение по этому вопросу, потому что это важно для достижения этого мира». Обращение к Святому престолу было не случайным. В условиях необходимости закрепления выгодных для себя итогов второй карабахской войны политико-дипломатическими методами для Баку была важна поддержка Ватикана как, с одной стороны, альтернативного западного центра, с другой, по мнению одного из католических изданий, «Святой престол больше не скрывает, что видит в России фактор мира и стабильности в Закавказье».

Посол Азербайджана во Франции и Святом Престоле Рахман Мустафаев встретился с президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гишо Paris.mfa.gov.az

Таким образом Святой престол вписывался в широкий формат карабахского урегулирования и восстановления азербайджано-армянских отношений, где уже присутствовали Баку, Ереван, Москва, США и Евросоюз. Религиозный компонент здесь играет для азербайджанских властей важную роль. Дело в том, что с христианской точки зрения Баку в Закавказье до сих пор выступал с позиций «ревизиониста». Так, пару лет назад между Грузией и Азербайджаном обострились отношения из-за принадлежности грузинского православного монастырского комплекса Давид Гареджи, после распада СССР оказавшегося на территории Азербайджана. Как отмечало ИА REGNUM, этот комплекс имеет чрезвычайно важное культурно-историческое и духовное значение для грузинского общества. Но азербайджанские историки утверждают, что как Давид Гареджи, так и многие христианские памятники на территории республики относятся к истории Кавказской Албании. Такая политика Баку была связана с карабахским вопросом, когда он доказывал, что «регион принадлежал древнему государству Кавказской Албании до того, как он стал армянским», в то время как армянские церковные лидеры выводили государственность Арцаха (Нагорного Карабаха) от первой половины V века, когда «была создана Армянская царственность со своим царем и католикосом».

Сегодня Баку, решившему военной силой вопрос принадлежности Карабаха, еще предстоит разблокировать коммуникационные коридоры, выстроить новую региональную геополитическую композицию, что невозможно без Армении и Грузии. Азербайджану нужно с ними выходить на договоренности, которые также должны поддержать другие игроки. В этой ситуации Баку может попытаться конвертировать созданный им внутренний механизм межрелигиозного сотрудничества во внешнюю политику. Проблема в том, что сделать это ему через Святой престол будет очень непросто. Ереван ведет свои проекты с Ватиканом, делая акцент на требовании «армянского народа о реализации своего неотъемлемого права на самоопределение, на право жить и творить в своей древней христианской колыбели». Отсюда интерес Армении к совместным исследованиям «важных исторических и культурных вопросов» вместе с представителями Святого престола. А это, так или иначе, касается «битвы за историю», которую Баку и Ереван ведут друг с другом, что напрямую касается судьбы и статуса Нагорного Карабаха. Маловероятно, что без отказа от сомнительной концепции Кавказской Албании, оспаривающей христианское наследие Армении и Грузии, это удастся Азербайджану.