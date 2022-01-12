Красноярск, , 11:06 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 234 (темп прироста 0,1%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 176 292. Об этом 12 января сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Напомним, что накануне в регионе было выявлено 214 случаев заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Норильск, Туруханский и Берёзовский районы.

Из 234 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 108 (темп прироста 0,2%), в Норильске — 36 (0,4%), в Ачинске — 13 (0,1%), в Канске — 11 (0,2%), в Дивногорске — 8 (0,2%), в Сосновоборске — 5 (0,2%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Берёзовском — 9 (0,3%), Туруханском — 9 (1,0%), Емельяновском — 5 (0,1%), Ачинском — 5 (0,3%), Казачинском — 5 (0,7%), Богучанском — 4 (0,1%), Кежемском — 4 (0,2%), Сухобузимском — 4 (0,2%) и Большемуртинском — 4 (0,3%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 1006 человек, проведено 8897 тестов на коронавирус (с начала эпидемии — 4 660 061 тест).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 24 человека.

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