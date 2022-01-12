Ярославль, 12 января 2022, 11:15 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области осудили мужчину, который при помощи обмана выманил у своих знакомых свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Переславского районного суда.
В 2019 году обвиняемый, будучи совладельцем караоке-бара, предложил своему партнёру вложиться в новый бизнес — перепродажу техники из Китая. Мужчина согласился и передал в общей сложности своему коллеге 6,8 миллионов рублей. Поделились деньгами и другие его знакомые, однако обратно они денег не получили. Позднее, уже на суде, сам предприниматель рассказывал, что его обманули.
После этого, как утверждает бизнесмен, ему стали поступать угрозы от людей, у которых он занял денег и тогда, опасаясь за свою жизнь, он улетел в Армению.
Арестовали его в ноябре 2019 года. При рассмотрении дела на заседании суд не поверил в версию подсудимого, так как никаких доказательств мужчина не привёл. По итогу бизнесмена признали виновным в мошенничестве и приговорили к 4,5 годам исправительных работ с удержанием 15 процентов зарплаты в пользу государства. Так же частично удовлетворили и гражданские иски троих потерпевших — теперь мошенник должен вернуть им в общей сложности 10 миллионов 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.