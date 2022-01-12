Ярославль, , 11:15 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области осудили мужчину, который при помощи обмана выманил у своих знакомых свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Переславского районного суда.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

В 2019 году обвиняемый, будучи совладельцем караоке-бара, предложил своему партнёру вложиться в новый бизнес — перепродажу техники из Китая. Мужчина согласился и передал в общей сложности своему коллеге 6,8 миллионов рублей. Поделились деньгами и другие его знакомые, однако обратно они денег не получили. Позднее, уже на суде, сам предприниматель рассказывал, что его обманули.

«Познакомился на Савеловском рынке г. Москвы с мужчиной по имени Руслан, который партиями поставлял технику, он у него такие партии выкупал, потом технику с наценкой сдавал в розничные предприятия Москвы и Ярославля, разница в реализации составляла выручку. Такая деятельность велась им нелегально, он, как индивидуальный предпринимать зарегистрирован, но для другой деятельности, закупкой техники занимался как частное лицо, договоров и документов никаких не оформлял, расписок ни от кого не брал, Руслану деньги отдавал также без расписок, продажу также осуществлял неофициально. В конце августа 2019 г. был большой заказ на большую партию телефонов, он собрал деньги в сумме 36 млн 800 тыс рублей у разных лиц, куда вошли также деньги потерпевших, и передал всю сумму Руслану, но тот технику не привез и с деньгами пропал. Он стал его искать, но не нашел, возвратить взятые деньги ему было не из чего…», — рассказал на суде обвиняемый.

После этого, как утверждает бизнесмен, ему стали поступать угрозы от людей, у которых он занял денег и тогда, опасаясь за свою жизнь, он улетел в Армению.

Арестовали его в ноябре 2019 года. При рассмотрении дела на заседании суд не поверил в версию подсудимого, так как никаких доказательств мужчина не привёл. По итогу бизнесмена признали виновным в мошенничестве и приговорили к 4,5 годам исправительных работ с удержанием 15 процентов зарплаты в пользу государства. Так же частично удовлетворили и гражданские иски троих потерпевших — теперь мошенник должен вернуть им в общей сложности 10 миллионов 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.