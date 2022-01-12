Москва, 12 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Леонид Куравлёв находится в больнице в Коммунарке с воспалением лёгких. Об этом заявила РИА Новости директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Леонид Куравлёв

«Он сейчас находится в больнице с диагнозом «воспаление легких», ковид не подтвердился на вчерашний день, находится он в Коммунарке», — сказала Гущина, добавив, что «это очень грустная новость».

Она также пожелала Куравлёву здоровья, назвав его одним из самых талантливых российских артистов.