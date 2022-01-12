Екатеринбург, 12 января 2022, 11:04 — REGNUM Ложные сообщения о минировании социально значимых объектов отправляют с компьютеров с изменённым IP-адресом. Об этом сообщили журналистам в свердловском региональном управлении ФСБ.
При этом каждое такое сообщение не остаётся без внимания. Следственно-оперативные группы ФСБ и МВД проводят по ним полный цикл проверочных мероприятий, добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Екатеринбург захлестнула волна эвакуации образовательных учреждений. Поводом стали сообщения о якобы их минировании.
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