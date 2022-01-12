Новосибирск, 12 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Новосибирске произошёл пожар в девятиэтажном доме на улице Зорге в Кировском районе. В тушении участвовали десять пожарных и три единицы техники, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

skeeze Пожар

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из тамбура квартиры на седьмом этаже шёл дым. Из горящей квартиры при помощи спасательного устройства дежурный караул спас женщину пенсионного возраста. С отравлением продуктами горения её госпитализировали в больницу», — уточнили в ведомстве.

При помощи спасустройств сотрудники МЧС РФ спасли из подъезда ещё шесть человек, в том числе двух детей. Также были эвакуированы 12 человек, в том числе ребёнок.

Отмечается, что никто из людей не пострадал. Возгорание в квартире было ликвидировано в течение 15 минут. Общая площадь горения — около 8 кв. метров. Причина пожара устанавливается.