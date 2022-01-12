Баку, , 11:04 — REGNUM В минобороны Азербайджана заявили об обстрелах позиций Вооруженных сил (ВС) республики в ночь на 12 января со стороны Армении на границе двух стран.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вооруженные силы Армении с 23:20 (22:20 мск) 11 января до 05:10 (04:10) 12 января с позиций, расположенных в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района и в Шамшаддинском районе, подвергали обстрелу из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в сопредельных населенных пунктах Кельбаджарского и Товузского районов», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского минобороны.

Также утверждается, что обострение со стороны Армении произошло «без особых на то причин», в нарушение взятых на себя в трехсторонних заявлениях обязательств по ситуации на границе двух стран и является «военной провокацией и военной авантюрой».

Кроме того, отмечается, что «противнику был дан адекватный и пропорциональный ответ» и добавляется, что в результате этого отсутствуют потери среди личного состава и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Армению и Азербайджан к началу содержательного диалога.