Улан-Удэ, 12 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Мэры Новосибирска, Омска и Якутска поддержали инициативу мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова о создании межрегиональной рабочей группы по решению проблемы бездомных животных. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации столицы Бурятии.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

Группа будет создана на базе Ассоциации сибирских и дальневосточных городов для подготовки предложений по совершенствованию закона об ответственном обращении с животными. Закон в последующем планируется направить в Госдуму.

Вопрос вновь был поднят после трагического случая в Якутске в конце декабря, где в результате нападения стаи собак погибла женщина. Тогда Шутенков связался с мэром Якутска Евгением Григорьевым и предложил совместно направить усилия на доработку федерального закона. По его словам, несущий гуманную цель закон на практике забуксовал.

Сегодня, 12 января инициативу мэра Улан-Удэ поддержал глава Новосибирска Анатолий Локоть.

«Соглашусь, что действующий закон о домашних животных требует доработки. Предлагаю объединиться и вынести эту тему на обсуждение в рамках Ассоциации сибирских и дальневосточных городов», — отметил он.

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