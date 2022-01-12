Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Государственный департамент США сообщает, что Вашингтон работает над тем, чтобы помочь десяткам американских граждан и их семей выехать из Афганистана.

Кабул, Афганистан Oxam

В настоящее время Соединенные Штаты работают с десятками американских граждан и членов их семей, которые заявили о своей готовности покинуть страну и имеют необходимые проездные документы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента Неда Прайса.

В сообщении не содержится дополнительных подробностей о плане вывоза американских граждан из Афганистана. Считается, что в Афганистане остаются десятки американских граждан.

Кроме того, значительное число афганцев, имеющих право на иммиграцию в Соединенные Штаты, еще не смогли покинуть Афганистан.

Напомним, эвакуационные рейсы из Кабула были прекращены некоторое время назад. Причиной приостановки полетов стало противодействие «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На администрацию президента США Джозефа Байдена оказывается давление из-за того, что она не предпринимает серьезных усилий по эвакуации американских граждан и афганцев, подходящих под критерии эвакуации.

После захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство США начало процесс экстренной эвакуации, который длился 17 дней. С тех пор администрация Байдена вывезла значительное количество афганцев в рамках программы «Добро пожаловать, союзники».