Уэльва, Испания, 12 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь испанской «Народной партии» Теодоро Гарсия Эхеа считает, что если премьер-министр страны Педро Санчес не хочет помочь испанскому мясному сектору, который вынужден терпеть слова министра по делам потребителей Альберто Гарсона, то пусть «хотя бы не мешает ему». Соответствующее заявление он сделал в ходе съезда партии в Альмонте (Уэльва), сообщает агентство EFE.

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«В Испании есть много людей, зарабатывающих на жизнь животноводством, и вдобавок им приходится мириться с самым бесполезным правительством в истории, тем, которое больше всех повысило плату за электричество, и тем, которое больше всех повысило налоги; по крайней мере, не мешайте им», — сказал Эхеа.

Мероприятие проходило в режиме видеоконференции.

Ранее министр по делам потребителей Альберто Гарсон в интервью изданию The Guardian заявил, что фермы интенсивного животноводства в Испании (так называемые «макрофермы») «загрязняют почву, воду и потом экспортируют мясо плохого качества, сделанное из животных, подвергшихся жестокому обращению».