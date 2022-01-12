Москва, 12 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы в 2022 году 78% жителей России. Не удовлетворены 20%, свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

Evgeny Новогодние каникулы

Во время новогодних праздников участники опроса чаще всего ходили в гости (38%), гуляли на природе (31%), работали или провели все праздничные дома (по 23%).

Занимались спортом — катались на коньках, лыжах, санках и др. (22%), ездили отдыхать на дачу (17%), посещали с детьми новогодние представления и ёлки (13%), ходили в театр, на концерт, в кино (10%).

Опрос по телефону проведен 10 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в новогодние каникулы 2021 — 2022 гг. большинство жителей России (64%) никуда не планировали ехать.

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