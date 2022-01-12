Уфа, , 11:03 — REGNUM Глава администрации Кугарчинского района Башкирии Гайса Янбаев уходит в отставку. Об этом он сообщил 12 января на своей странице в социальной сети.

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«Дорогие друзья, сегодня я ухожу в отставку. Вчера, 11 января, в отношении меня Верховный суд республики оставил в силе обвинительный приговор. С решением суда я категорически не согласен, поэтому обязательно буду его обжаловать и продолжу борьбу за правду и своё честное имя в дальнейших судебных инстанциях», — сообщил он.

Янбаев отметил, что благодарен главе Башкирии Радию Хабирову за поддержку и понимание. Он поблагодарил жителей Кугарчинского района за оказанное доверие.

«За период моей работы на посту главы района было сделано много хорошего. Я всегда работал честно и в интересах жителей района. Что-то, к сожалению, не успел сделать. Но, тем не менее, я уверен, что вся запланированная работа по дальнейшему развитию муниципалитета будет продолжена», — заявил он.

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