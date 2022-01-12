Москва, , 10:59 — REGNUM В 2022 году экономический кризис в России исключен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Рост экономики Peggy Marco

«Экономический кризис в 2022 году в России исключен, — сказал он. — Конечно, не стоит игнорировать нашу интегрированность в мировую экономику. Импортируемая инфляция — неоспоримое тому доказательство. Однако не нужно переоценивать нашу зависимость от мировых фондовых рынков. За последние годы на российский фондовый рынок пришли более 15 миллионов наших сограждан, и для них финансовый кризис станет разочарованием, но не трагедией. Во втором полугодии 2008 года индекс РТС, отражающий в долларах котировки «голубых фишек», то есть самых ликвидных акций, упал до уровня плинтуса, сократившись на 78%. Вот это было действительно жутковато, особенно для спекулянтов».

С тех пор, как пояснил Ордов, индекс ММВБ, то есть стоимость лучших российских компаний в рублях, вырос в 6,5 раз.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что 2022 год обещает экономике РФ улучшение ситуации.

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