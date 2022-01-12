Оренбург, , 10:58 — REGNUM В Оренбургской области завершено расследование дела об уклонении от уплаты налогов на 15 млн рублей. материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщает СУ СКР по региону.

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По версии следствия, директор коммерческой организации в период 2017—2020 годы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 15 млн рублей. Он осуществлял финансово-хозяйственные операции посредством фиктивных сделок.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере»). В рамках следствия организация в полном объеме погасила задолженность по налогам.