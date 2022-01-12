Париж, , 10:58 — REGNUM Во Франции 75% учителей начальных школ будут бастовать и половина школ будет закрыта в рамках национальной забастовки против санитарного протокола, сообщает Le Figaro.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ослаблении санитарного протокола перед лицом эпидемии в школах.

Протестующие считают, что нынешний санитарный протокол не только не защищает учеников, сотрудников и их семьи, но и полностью разрушит образовательную систему.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция и Европейский союз поддерживают «беспрецедентные санкции», принятые лидерами Западной Африки против правящей хунты в Мали.

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