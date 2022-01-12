Женева, Швейцария, 12 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Самому большому риску при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» подвергаются лица пожилого возраста и непрошедшие вакцинацию от COVID-19. Об этом 12 января заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, их слова приводит телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

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«Омикрон» по-прежнему представляет собой огромную угрозу для их жизни и огромную угрозу их здоровью», — сказал Райан.

При этом он уточнил, что прошедшие вакцинацию от нового заболевания, чаще всего переносят новое заболевание в легкой форме и потому, по мнению и директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, всем необходимо серьезно рассмотреть возможность вакцинации.

Также ван Керкхове заявила, что, по данным ВОЗ, смертность при заражении новой разновидностью SARS-CoV-2 выше среди пожилых людей. В то же время, она уточнила, что от «Омикрона» умирает меньше людей и при нем ниже риск тяжелого протекания заболевания и госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были выявлены на территории Киргизии.