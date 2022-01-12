Волгоград, 12 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Контракт на санитарные авиационные работы на 2022 и 2023 годы заключила городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25 Волгограда. Согласно данным, размещённым на сайте госзакупок, на эвакуацию пациентов потратят более 484 млн рублей, сообщает 12 января корреспондент ИА REGNUM.

Pskov.ru Санитарный вертолёт «Ансат»

Всего запланировано 2 473 лётных часа, из которых 1 255 предстоит выполнить в 2022 году. Авиационные работы включают в себя доставку больных, медицинского персонала и медицинских грузов ежедневно и круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Из бюджета Волгоградской области на оплату услуг выделено 484 416 506 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год санитарная авиация перевезла 301 пациента.